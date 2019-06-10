Зеленский прокомментировал скандал с речью в БрюсселеРИА Новости 04:31

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе. В начале своего выступления на съезде партии "Слуга народа" Зеленский в шутку вспомнил о скандале.

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

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