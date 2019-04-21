Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитполаRT на русском 13:15
Зеленский пообещал, что никогда не подведёт. Ранее опубликованные результаты экзитпола показали, что Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 73,2% голосов. Действующий президент Пётр Порошенко получил 25,3%.
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Политика
Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика
ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туром
Украинская Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке граждан на второй тур выборов президента страны.
Обновлено в 05:30
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Обновлено в 11:16
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Эксперты рассказали об основных причинах неприятного запаха изо рта
Эксперты рассказали о причинах неприятного запаха изо рта.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Какой будет новая первая леди Украины: все о Елене Зеленской
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины Елена окончила Криворожский технический университет с красным дипломом по специальности архитектора.
Обновлено в 16:04
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в 5-этажном жилом доме в городе Старая Купавна Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:45
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Политика
Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Политика
Армянский премьер Пашинян продемонстрировал знание мовы и поздравил Зеленского
Глава правительства Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил на своей странице в Twitter Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, выразив надежду, что со сменой власти в Киеве уровень отношений между двумя странами выйдет на новый уровень Зеленский после обработки более 8% протоколов набирает 72,48% голосов, Петр Порошенко — 25,20%.
Обновлено в 17:01
Общество
«Ашан» в столичном ТЦ «Авиапарк» приостановил продажу алкоголя из‑за Вербного воскресенья
Посетители гипермаркета «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк» столкнулись с тем, что в выходные магазин приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья, сообщает «Открытые медиа».
Обновлено в 14:22
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Общество
В Петербурге началось строительство судебного квартала
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила беспроводной утюг за $30
Компания Xiaomi представила утюг Mi Cordless Steam Iron.
Обновлено в 15:47
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Космос
На Марсе был найден череп таинственного пришельца
Ученые предполагают, что он принадлежит пришельцам. Для того чтобы лучше разглядеть снимок с черепом, специалисты добавили красок объекту.
Обновлено в 10:48