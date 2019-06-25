Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииRambler News Service 05:44

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. «Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — отметил он.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Политика Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.

Политика В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Экономика Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Политика Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Экономика «Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

Политика Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Политика Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.

Политика Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Шоу-бизнес Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.

Политика Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы» В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.

Футбол Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

Экономика Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.

Космос Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».

Транспорт Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.