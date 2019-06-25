Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииRambler News Service 05:44
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. «Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — отметил он.
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Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
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В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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Общество
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Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
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Политика
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Шоу-бизнес
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Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
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В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
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Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
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Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
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В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
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Обновлено в 06:43