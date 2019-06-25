Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииRambler News Service 05:44

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. «Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — отметил он.
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Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Коммерсантъ06:15

Зеленский отреагировал на допуск делегации России в ПАСЕ

Газета.Ru05:32

Зеленский заявил о разочаровании решением ПАСЕ о российской делегации

РБК05:23

Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

Ведомости05:11

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

RT на русском05:06

Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

ТАСС05:00

Зеленского разочаровало решение вернуть Россию в ПАСЕ

Известия04:55
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Обновлено в 08:10
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Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
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Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
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Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
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В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
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Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
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Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске раскрыл детали ее райдера

Организаторы концерта Аллы Пугачевой в Минске поделились подробностями райдера известной артистки.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Интернет

Сервис Mail.ru откажется от почтовых паролей

Сервис Mail.Ru предложил пользователям по-новому входить в почтовые ящики.
Обновлено в 11:01
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Экономика

«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
Космос

Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов

Обновлено вчера в 20:20
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Политика

Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе

Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.
Обновлено в 07:04
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Наука

Учёные: Соединение на основе каннабиса является мощным антибиотиком

Как оказалось, соединение, приготовленное на основе каннабиса, является не просто мощным антибиотиком.
Обновлено в 06:07
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Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
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Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей

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Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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