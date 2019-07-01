Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице ЛуганскойТАСС 01:49

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Политика Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться Медведев отметил, что в эпоху Интернета собрать единомышленников и организовать политическое движение можно за несколько дней.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о болезни сына Телеведущий Андрей Малахов и дочь миллионера, владельца издательского бизнеса Виктора Шкулева Наталья Шкулева воспитывают годовалого сына Сашу.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Политика Иран предупредил об обреченности ОПЕК Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Футбол Молодёжная сборная Испании выиграла чемпионат Европы Молодёжная сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы, обыграв немцев в финальном матче (2:1). На седьмой минуте счет открыл Фабиан, а в середине второй половины матча Даниэль Ольмо забил, как оказалось, "золотой гол".

Общество В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.

Общество Названы регионы с самым доступным жильем Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.

Происшествия Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство В Краснодарском крае задержали Наталью Стришнюю, экс-супругу Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок за преступления, совершенные в банде под руководством Сергея Цапка, сообщает РИА "Новости".

Общество Двух новых министров назначили в Оренбуржье Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил Алексея Пахомова исполняющим обязанности министра образования, и.о. министра здравоохранения стала Татьяна Савинова, ранее она была главным педиатром Екатеринбурга.

Наука Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).

Происшествия Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла.

Политика Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Транспорт В Екатеринбурге откроют Макаровский мост В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Здоровье Главный ночной симптом рака назвали ученые Британские ученые пришли к выводу, что повышенная потливость во время сна может быть симптомом рака.