Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице ЛуганскойТАСС 01:49
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.
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с чего всё началось
«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского в Facebook.RT на русском01:52
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