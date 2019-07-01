Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице ЛуганскойТАСС 01:49

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

Происшествия Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Экономика Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3% Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.

Общество В России предложили запретить частные камеры на дорогах Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Хоккей Майерс и «Ванкувер» могут подписать контракт на 30 миллионов долларов Защитник Тайлер Майерс и "Ванкувер" близки к подписанию 5-летнего контракта с зарплатой в 6 миллионов долларов в год, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

Политика Назначен новый врио начальника свердловской полиции Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.

Политика Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.

Космос Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11» 30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Политика У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Общество Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела «Рольфа» Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".

Политика Парубий заявил о намерении отозвать приглашение ПАСЕ на выборы Парубий добавил, что Киев не может себе позволить, чтобы через ПАСЕ попытались набрать на Украину российских наблюдателей.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области растет В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.

Музыка Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса» Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

Экономика Ювелирные компании раскроют налоговую тайну Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.