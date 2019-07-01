Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице ЛуганскойТАСС 01:49

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Об этом глава государства заявил в видео, которое опубликовано в понедельник в его Facebook.

Политика Организаторы саммита G20 включили Курилы в состав Японии Организаторы саммита «большой двадцатки», прошедшего в Осаке, подготовили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова японкой гряды.

Политика Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».

Шоу-бизнес 46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.

Космос РФ подготовит первых в истории индийских космонавтов Российская Федерация проведет подготовку астронавтов из Индии, которые совершат свой первый в истории страны полет на космическую орбиту.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.

Футбол Фанаты «Локомотива» обратились с открытым письмом к Мещерякову Болельщики московского футбольного клуба «Локомотив» выступили с открытым письмом к председателю совета директоров клуба — Анатолию Мещерякову.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Экономика Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».

Игры В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.

Футбол Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина» Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов стал единоличным владельцем казанского футбольного клуба, бывший главный тренер команды Курбан Бердыев больше не является совладельцем, следует из документов на сайте Федеральной налоговой службы (ФСН).

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.

Происшествия В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Энергетика В России может снова подорожать бензин Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.

Общество В Барселоне провели перепись крыс в канализации Перепись крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта, который призван исследовать и оценивать риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих грызунов.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Общество В красноярском Канске введен режим ЧС В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.