Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Зеленский прокомментировал беседу с Путиным

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RT на русском15:24

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

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News.ru12:38

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Lenta.ru12:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика

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