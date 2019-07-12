Политика
Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк
Обновлено в 13:21
Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Экология
В заказниках Челябинской области узаконена рубка заповедного леса «на продажу»
В девяти заказниках Челябинской области идут узаконенные рубки заповедного леса.
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера
В Екатеринбурге проходят обыски у участников акции в защиту сквера, где хотели строить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 02:59
Космос
Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить
Ученым удалось получить данные о размере видимой части черной дыры в центре Млечного Пути.
Обновлено в 09:16
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Кино
Кристоф Вальц вернется в роли Блофельда в «Бонде 25»
Кристоф Вальц появится в роли знаменитого бондовского злодея Эрнста Блофельда в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Здоровье
В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан
Обновлено в 16:10
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Политика
«Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 12:17
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Наука
Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева похудела на 5 килограммов за неделю
Правда, похудеть знаменитость пыталась неправильным способом — голоданием.
Обновлено в 11:21