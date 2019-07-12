Политика
Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Общество
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Авто
Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других
Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Общество
Ремонт в удовольствие: как не переплачивать за бренды и сэкономить на новой мебели
Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова постигла азы планирования расходов на ремонт и выяснила, на чем можно экономить, а на чем нельзя.
Обновлено в 08:33
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»
Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек
Ранее корреспондент РИА Новости передал с места событий, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием Infiniti с дагестанскими номерами и такси Hyundai.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР
Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Общество
Главное за неделю в Подмосковье: контроль скорости на дорогах и оптимизация работы почты
В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
Обновлено в 07:59
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Футбол
Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»
Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48