Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Зеленский выразил готовность говорить с Россией в любых форматах

Парламентская газета17:19

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

АБНвчера в 14:36

Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

RT на русском15:24

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК14:35

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Зеленский красноречивой фразой прокомментировал разговор с Путиным

Российский Диалог12:27

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

РИА Новости18:14
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Общество

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено в 14:13
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Общество

Ремонт в удовольствие: как не переплачивать за бренды и сэкономить на новой мебели

Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова постигла азы планирования расходов на ремонт и выяснила, на чем можно экономить, а на чем нельзя.
Обновлено в 08:33
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Ранее корреспондент РИА Новости передал с места событий, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием Infiniti с дагестанскими номерами и такси Hyundai.
Обновлено в 19:01
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Общество

Главное за неделю в Подмосковье: контроль скорости на дорогах и оптимизация работы почты

В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
Обновлено в 07:59
Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Обновлено в 18:21
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Футбол

Жерсон, которым интересовалось «Динамо», перешел во «Фламенго»

Полузащитник Жерсон перешел из "Ромы" во "Фламенго", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
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