Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

РИА Новости18:14

Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе

Газета.Ru18:44

Зеленский о встрече с Путиным: «Корона с головы не спадёт»

News.ru12:38

Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

RT на русском15:24

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК14:35

Зеленский заявил о готовности говорить об арестованных в России моряках в любых форматах

ТАСС16:26

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Lenta.ru12:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество

Пост охраны появился на «новосибирских Мальдивах»

Обновлено в 06:13
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Шульгин заявил о кризисе в ОЗХО

Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что ОЗХО переживает глубокий кризис.
Обновлено в 10:14
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено в 05:49
Политика

В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
Обновлено в 16:26
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Авто

В России отзывают три автомобиля Porsche

В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено в 08:29
Наука

Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду

Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 09:03
Наука

Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции

Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено 10 июля в 19:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Кино

В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»

Обновлено в 12:02
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Авто

VIP-заказчики ждут свои эксклюзивные Ferrari до 5 лет

В среднем ежегодно компания производит три таких эксклюзивных модели, поэтому даже самые крутые из VIP-клиентов вынуждены ждать до 5 лет и больше.
Обновлено в 13:09
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Общество

Разрешение на стройку возле парка «Динамо» требуют признать недействительным

Обновлено в 11:01
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Обновлено в 18:39
Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
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