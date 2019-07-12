Политика
Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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