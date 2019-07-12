Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымLenta.ru 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva. Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Известия13:31

Зеленский рассказал украинцам о разговоре с Путиным

Rambler News Service12:51

Зеленский о встрече с Путиным: «Корона с головы не спадёт»

News.ru12:38

Зеленский раскрыл содержание разговора с Путиным

Московский Комсомолец12:46

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Lenta.ru12:21

Зеленский про разговор с Путиным: «корона с головы не спадет»

Газета.Ru12:11

Зеленский объяснился за звонок в Кремль: «У меня корона с головы не спадёт»

Царьград12:07
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
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Запуск МЦД-2 позволит разгрузить пять линий метро на 12 процентов

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Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 11:45
Политика

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Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Общество

На 7 градусов вырастет средняя температура в Ростове к 2050 году

Обновлено в 07:16
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
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В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
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Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
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Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В ДТП в Абхазии погибла россиянка

Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
Обновлено в 13:29
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
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Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

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Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
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О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

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Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
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«Локомотив-Кубань» и УНИКС узнали соперников по Еврокубку

Соперниками краснодарского «Локомотива» стали «Ритас» (Вильнус), «Тофаш» (Бурса), «Лимож» (Лимож), «Партизан» (Белград) и «Умана Рейер» (Венеция).
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Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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