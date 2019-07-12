Политика
Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымИзвестия 13:31
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Это высказывание украинский лидер использовал во время встречи с матерями задержанных в России моряков.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика
«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры
Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Mercedes-Benz показал новый электрический минивэн
Обновлено в 07:42
Авто
Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus
Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет
Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»
Вратарь «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове». 25-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на 4 года.
Обновлено в 12:39
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
"Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Обновлено в 15:28
Космос
CNN: недовольство темпами реализации лунной программы стало причиной перестановок в NASA
CNN приводит сведения печати о том, что в Белом доме нарастает разочарование отсутствием подвижек в лунной программе и недовольство директором NASA.
Обновлено в 21:32
Футбол
Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады
Обновлено в 13:06
Технологии
Жителям России объяснили, как у них крадут деньги через интернет
Письма и СМС чаще всего используют для кражи денег и персональных данных россиян.
Обновлено в 22:51
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната
Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко выписалась из роддома
Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.
Обновлено в 12:00
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30