Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымИзвестия 13:31

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Это высказывание украинский лидер использовал во время встречи с матерями задержанных в России моряков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский выразил готовность говорить с Россией в любых форматах

Парламентская газета17:19

Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе

Газета.Ru21:30

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

АБНвчера в 14:36

Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

RT на русском15:24

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК14:35

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Известия13:31

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

РИА Новости18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 17:02
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика

«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры

Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто

Mercedes-Benz показал новый электрический минивэн

Обновлено в 07:42
Авто

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»

Вратарь «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове». 25-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на 4 года.
Обновлено в 12:39
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

"Пуск одной ракеты зафиксирован из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Обновлено в 15:28
Космос

CNN: недовольство темпами реализации лунной программы стало причиной перестановок в NASA

CNN приводит сведения печати о том, что в Белом доме нарастает разочарование отсутствием подвижек в лунной программе и недовольство директором NASA.
Обновлено в 21:32
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено в 19:01
Футбол

Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады

Обновлено в 13:06
Технологии

Жителям России объяснили, как у них крадут деньги через интернет

Письма и СМС чаще всего используют для кражи денег и персональных данных россиян.
Обновлено в 22:51
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната

Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко выписалась из роддома

Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.
Обновлено в 12:00
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное