Политика
Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымИзвестия вчера в 13:31
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Это высказывание украинский лидер использовал во время встречи с матерями задержанных в России моряков.
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Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки
Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Гаджеты
Snapdragon 855 лидирует в рейтинге мобильных чипов с ИИ-движком
Многие современные чипы для смартфонов оснащаются специализированным ИИ-движком.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено вчера в 07:24
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
В Сети показали современный универсал ГАЗ-24 «Волга»
На портале «CarDesign» российский дизайнер Сергей Баринов представил своё видение того, как бы могла выглядеть современная модель ГАЗ-24 «Волга» в кузове «универсал».
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Наука
Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено 11 июля в 20:09
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Футбол
Эксперты хотят видеть чемпионом «Краснодар» (но понимают, что им станет «Зенит») и не верят в «Спартак» и «Сочи»
"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выглядят предпочтительнее.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Дорожное видео недели: встречка на Машинной, трюки байкеров на мосту и Путин на двух длиннющих Aurus
Президент на двух Aurus На этой неделе в Екатеринбург приезжал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 23:58
Экология
В Оренбурге приступили к обсуждению проекта по благоустройству озелененной зоны на улице Березке
В четверку лидеров попала и озелененная зона на улице Березке.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ
Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
ДТП на Кутузовском проспекте в Москве: один человек погиб
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ
Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено 11 июля в 13:57
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Политика
В Киеве начались протесты у итальянского посольства
В столице Украины начался митинг у посольства Италии на фоне приговора итальянского суда сотруднику Нацгвардии Виталию Маркиве, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Врачи рассказали, чем опасны ранние арбузы
Обновлено 11 июля в 12:22