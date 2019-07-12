Политика

Зеленский прокомментировал разговор с ПутинымИзвестия вчера в 13:31

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Это высказывание украинский лидер использовал во время встречи с матерями задержанных в России моряков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе

Газета.Ruвчера в 21:30

Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

RT на русскомвчера в 15:24

Зеленский заявил о готовности говорить об арестованных в России моряках в любых форматах

ТАССвчера в 16:26

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

РИА Новостивчера в 18:14

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБКвчера в 14:35

Зеленский о встрече с Путиным: «Корона с головы не спадёт»

News.ruвчера в 12:38

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Lenta.ruвчера в 12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Кино

Актер Малого театра Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

Замечательный актер, народный артист России, Борис Клюев отмечает в эти дни свой 75-летний юбилей.
Обновлено в 01:02
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит американскую делегацию в диалоге США и России по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Игорь Черевченко: «Думаю, что счет закономерный»

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Появилось видео доставки С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено вчера в 14:42
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

Обновлено вчера в 17:34
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Политика

Мэр Днепра назвал свое требование к Зеленскому в случае победы в пари

Обновлено в 01:06
Армия и оружие

ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации

Обновлено вчера в 18:21
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Спорт

Минибаев и Беляева завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Обновлено в 01:11
Политика

В США одобрены санкции против госдолга России

Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
Обновлено вчера в 01:31
Экология

Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге

Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

Обновлено в 01:50
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное