Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроектИзвестия вчера в 14:23

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах. В среду, 22 мая, Зеленский написал в Facebook, что «старые политики» специально «провалили законопроект об изменении избирательного законодательства».
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Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

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Московский Комсомолецвчера в 12:48

Зеленский ответил на отказ Рады рассмотреть его законопроект

РИА Новостивчера в 12:36
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Политика

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Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
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Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
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Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Улюкаев опроверг новости о разводе с женой

Обновлено вчера в 11:28
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Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
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Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
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Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
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Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

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В 2017 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заработал 6,1 млн рублей.
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Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

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Общество

В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере

В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
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Авто

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Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собираться в России. Производство планируют наладить на заводе Derways в Карачаево-Черкессии.
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Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
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На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь. В алкогольном опьянении в космосе может повести себя неадекватно.
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Футбол

Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид»

Президент "Вальядолида" Роналдо намерен пригласить в свой клуб нападающего "Реала" Винисиуса. Речь идет об аренде молодого футболиста.
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Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
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Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
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