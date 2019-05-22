Политика
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроектыRT на русском 12:49
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика
На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар
Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Обновлено в 09:06
Единоборства
NSAC сократила дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на 35 дней сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, дисквалифицированных по итогам боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 15:57
Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:03
Экономика
В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Наука
Эталон измерения веса изменился с 20 мая
Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено 20 мая в 17:42
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Apple приглашает на большой анонс 3 июня
Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
Обновлено в 14:05
Происшествия
СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана
Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Культура
Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером
Обновлено в 07:55
Культура
Премию ТЭФИ вручат в Музее Победы
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Общество
Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»
Обновлено в 13:15
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12