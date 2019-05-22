Политика

Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроектыRT на русском 12:49

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
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Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

РБК13:31

Зеленский отозвался на отказ Рады рассмотреть его законопроект

Телеканал 360°13:29

Зеленский убежден, что в Раду будут избраны новые политики и при старой системе выборов

ТАСС12:53

Зеленский призвал украинцев вместе «сделать» старых политиков в Раде

Lenta.ru13:04

Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

RT на русском12:49

Зеленский отреагировал на отказ Рады рассмотреть закон о выборах

Московский Комсомолец12:48

Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть его законопроект

РИА Новости12:36
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Политика

На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Обновлено в 09:06
Единоборства

NSAC сократила дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на 35 дней сократила дисквалификацию российских бойцов Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, дисквалифицированных по итогам боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 15:57
Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:03
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Наука

Эталон измерения веса изменился с 20 мая

Члены научного сообщества в понедельник, 20 мая, официально приняли решение об изменении определения килограмма.
Обновлено 20 мая в 17:42
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Обновлено в 09:36
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 13:27
Гаджеты

Apple приглашает на большой анонс 3 июня

Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
Обновлено в 14:05
Происшествия

СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана

Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Наука

Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции

Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Культура

Писатель Алексей Иванов сравнил Челябинск с Манчестером

Обновлено в 07:55
Культура

Премию ТЭФИ вручат в Музее Победы

Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом

Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.
Обновлено в 10:40
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено в 13:15
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
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