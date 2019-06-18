Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM вчера в 12:18
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Гаджеты
Китайский связной: Huawei может насытить Россию 5G-смартфонами
Призрачный диапазон Один из крупнейших мировых производителей смартфонов — Huawei рассматривает возможность выпуска аппаратов, работающих на частотах 4, 8 – 4,99 ГГц.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено вчера в 19:33
Кино
Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»
Лучшим детским телеканалом назван «СТС Kids».
Обновлено в 00:50
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге в Бразилии
Роспотребнадзор предупредил россиян об неблагоприятной эпидемиологической обстановке из-за лихорадки денге в Бразилии.
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Россия отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии, а организациям ООН стоит лучше проверять свои источники информации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет дефолта, поскольку Киев начинает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено вчера в 20:10
Энергетика
Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено 17 июня в 17:25
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Наследники Алибасова нервничают и спорят при живом продюсере
Как отмечала недавно подруга Алибасова Лена Ленина, недвижимость продюсера его сыну придется делить с новоявленной сестрой, чего он делать, как пишет кр.ru, делать не хочет.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло
С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Капелло: «„Галактикос“ вернулись в „Реал“»
"Галактикос" вернулись в "Реал", и Азар – один из них. Я знаю футболистов, которых они подписали, и думаю, что они очень помогут команде.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50