Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM вчера в 12:18

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.
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Обновлено вчера в 12:03
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Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян об неблагоприятной эпидемиологической обстановке из-за лихорадки денге в Бразилии.
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Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
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В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17

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Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии

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Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

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Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине

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Все цыгане покинули Чемодановку

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Капелло: «„Галактикос“ вернулись в „Реал“»

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В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
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Президент Украины
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