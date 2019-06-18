Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельРИА Новости 19:30
Реакция на поведение Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо. Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Общество
КС ограничил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:50
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Здоровье
В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций
Обновлено в 22:04
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Футбол
«Рейнджерс» арендовал полузащитника «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Шейи Оджо продолжит карьеру в Шотландии. 21-летний футболист буден отдан в аренду «Рейнджерсу».
Обновлено в 17:51
Общество
В Японии одобрили запрет на физическое наказание детей
Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года, вводится полный запрет на физическое наказание несовершеннолетних.
Обновлено в 23:20
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пьяный юноша расписал ругательствами памятник Ленину в Приморье
В поселке Пограничный Приморского края молодой человек расписал ругательствами памятник Владимиру Ленину, сообщили в региональном УМВД РФ.
Обновлено в 23:02
Авто
Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Футбол
Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Жители Хабаровского края требуют отставки министра здравоохранения
Жители Хабаровского края уже неоднократно просят обратить внимание на медицинские проблемы главу региона Сергея Фургала.
Обновлено в 22:46
Общество
В Свердловской области жители на свои средства отремонтировали мост
СК РФ по Свердловской области сообщил о проведении сотрудниками доследственной проверки по факту ремонта одного из мостов на деньги местных жителей.
Обновлено в 15:49
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Футбол
Мурило официально стал игроком «Локомотива»
Обновлено в 09:43
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Авто
Эксперты составили список самых медленных автомобилей
Обновлено в 08:35
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто
Спрос на более дорогие версии Jeep Gladiator оказался высоким
Что касается одного из конкурентов Jeep Gladiator, Ford Ranger, то в мае Ford реализовал 7 750 экземпляров модели по средней цене сделки примерно 37 000 долларов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52