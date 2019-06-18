Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельРИА Новости 19:30
Реакция на поведение Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо. Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял".
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Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Военный самолёт НАТО приземлился в Кемерово
Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Воздушное судно принадлежит силам НАТО.
Обновлено в 10:41
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Игры
Фирменный геймпад Google Stadia уже можно предзаказать
Компания Google начала принимать предзаказы на фирменный геймпад для потокового сервиса Stadia, хотя сам проект стартует только в ноябре.
Обновлено в 16:40
Экономика
В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты
Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США заявили о необходимости ядерного оружия малой мощности для сдерживания России
Газета Defense News со ссылкой на представителей Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщала, что Соединенные Штаты приступили к производству первой партии ядерных боевых частей (БЧ) малой мощности W76-2, которая может поступить Военно-морским силам США к концу 2019 финансового года (начинается в США 1 октября).
Обновлено в 21:14
Культура
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы.
Обновлено в 20:34
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Общество
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Система нового поколения: конструктор рассказал о возможностях С-500
В интервью РИА "Новости" конструктор пояснил, что "Прометей" является системой принципиально нового поколения, который использует локаторы на основе активных фазированных решеток.
Обновлено в 21:40
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Общество
Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики
Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:20
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33