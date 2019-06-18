Политика

Зеленский рассказал о дрожи МеркельLenta.ru вчера в 11:53

Меркель стало плохо, когда они стояли на красной ковровой дорожке в ожидании гимнов своих стран. Позже канцлер объяснила, что дрожь была следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды она почувствовала себя хорошо. Зеленский провел в Берлине один день.
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