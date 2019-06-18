Политика
Зеленский рассказал о дрожи МеркельLenta.ru вчера в 11:53
Меркель стало плохо, когда они стояли на красной ковровой дорожке в ожидании гимнов своих стран. Позже канцлер объяснила, что дрожь была следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды она почувствовала себя хорошо. Зеленский провел в Берлине один день.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Юморист Вадим Галыгин снова стал отцом
Вадим Галыгин уже в третий раз стал отцом. Супруга Ольга Вайнилович подарила знаменитому юмористу сына Ивана.
Обновлено в 01:50
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром
В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Обновлено в 01:30
Энергетика
Правительство разъяснило рост цен на бензин
В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.
Обновлено в 00:05
Политика
Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами
Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний.
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавит на клавиатуру новую кнопку
Менеджер задач Microsoft вышел на "маках" читайте также Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Волкер призвал Украину покупать американское оружие
Спецпредставитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен начать покупать оружие у США.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 19:32