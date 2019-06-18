Зеленский рассказал о дрожи МеркельLenta.ru вчера в 11:53

Меркель стало плохо, когда они стояли на красной ковровой дорожке в ожидании гимнов своих стран. Позже канцлер объяснила, что дрожь была следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды она почувствовала себя хорошо. Зеленский провел в Берлине один день.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Шоу-бизнес Юморист Вадим Галыгин снова стал отцом Вадим Галыгин уже в третий раз стал отцом. Супруга Ольга Вайнилович подарила знаменитому юмористу сына Ивана.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Происшествия 17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.

Энергетика Правительство разъяснило рост цен на бензин В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает.

Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Общество Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.

Политика Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.

Наука Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.

Политика Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Спорт Платини освободили из-под стражи Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Происшествия В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний.

Гаджеты Microsoft впервые за 25 лет добавит на клавиатуру новую кнопку Менеджер задач Microsoft вышел на "маках" читайте также Microsoft не меняла стандартную раскладку более 25 лет, с момента выхода клавиатуры Microsoft Natural в 1994 году.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Происшествия Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26 Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Происшествия Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови» Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.

Армия и оружие Волкер призвал Украину покупать американское оружие Спецпредставитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен начать покупать оружие у США.