Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM 12:18

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.

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