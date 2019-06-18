Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM 12:18

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.
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Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с Зеленским

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Газета.Ru16:13
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Сергей Шойгу объявил о скором получении военными лазерного оружия

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Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
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Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
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По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
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Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
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Футбол

Симеоне: «„Атлетико“ работает над трансфером Жоау Фелиша»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в интервью FOX Sports Argentina подтвердил, что клуб может подписать полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:35
Авто

Audi отзовет в России более 1,3 тысячи автомобилей

Обновлено в 09:11
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Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Общество

Жителям России позволили регистрировать излишки земли

Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Общество

За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
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Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

Обновлено в 15:25
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
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Жители Магнитогорска просят Путина заменить пробу Манту в рамках ОМС

Группа родителей из Магнитогорска в преддверии «прямой линии» с президентом записали видеообращение к Владимиру Путину c просьбой заменить пробу Манту более современными видами тестирования для выявления туберкулезной инфекции – Т-спот и квантифероновый тест.
Обновлено в 11:09
Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество

Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
Обновлено в 17:19
Политика

В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
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Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
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Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
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Инвестсоветников подписали на реестр

Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
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Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Общество

Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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