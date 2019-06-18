Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM 12:18
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Футбол
Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:49
Футбол
Симеоне: «„Атлетико“ работает над трансфером Жоау Фелиша»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в интервью FOX Sports Argentina подтвердил, что клуб может подписать полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:35
Авто
Audi отзовет в России более 1,3 тысячи автомобилей
Обновлено в 09:11
Общество
Жителям России позволили регистрировать излишки земли
Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:25
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
Обновлено в 15:25
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
Обновлено в 17:19
Здоровье
Жители Магнитогорска просят Путина заменить пробу Манту в рамках ОМС
Группа родителей из Магнитогорска в преддверии «прямой линии» с президентом записали видеообращение к Владимиру Путину c просьбой заменить пробу Манту более современными видами тестирования для выявления туберкулезной инфекции – Т-спот и квантифероновый тест.
Обновлено в 11:09
Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
Обновлено в 17:19
Политика
В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк
Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28