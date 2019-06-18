Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с МеркельREGNUM 12:18

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине. Об этом сегодня, 18 июня, пишет Bild. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель во время протокольной части встречи с Зеленским стало плохо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский прокомментировал состояние Меркель на встрече в Берлине

РБК13:25

Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности

RT на русском11:19

Зеленский рассказал о дрожи Меркель

Lenta.ru11:53

Зеленский объяснил нежелание помочь занемогшей Меркель

Известия11:20

Зеленский оправдался за бездействие, когда на его глазах Меркель стало плохо

Царьград12:09

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

РИА Новости11:08

Зеленский объяснил, почему не помог трясущейся Меркель

Газета.Ru10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Политика

Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Общество

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Наука

Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад

Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский исключил дефолт на Украине

Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»

Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57

Обновлено в 18:29
Футбол

Тульский «Арсенал» узнает соперника по второму квалификационному раунду футбольной ЛЕ

В Ньоне (Швейцария) своего соперника узнает дебютант международных турниров "Арсенал" (Тула).
Обновлено в 18:33
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ

Обновлено в 15:25
Культура

Объявлен длинный список 12 сезона премии «Просветитель»

Что еще известно: 25 июня будет объявлен длинный список новой номинации для просветительских интернет-проектов — «Просветитель.Digital».
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Футбол

«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу Вильены

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Вильена не перейдёт в "Краснодар".
Обновлено в 18:40
Общество

Депутаты Ленобласти предлагают финансово поддержать студенческие отряды

Более детально обо всем рассказал Евгений Яценко - директор по строительству концерна, который подчеркнул, что основная проблематика в этом направлении содержит два аспекта: общая организационная часть и финансовая нагрузка на предприятие.
Обновлено в 12:32
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Министр обороны выразил соболезнования родным и близким генерального инспектора Минобороны России генерала армии Филиппа Бобкова в связи с его кончиной

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерального инспектора Минобороны России генерала армии Филиппа Денисовича Бобкова в связи с его кончиной.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Общество

Фонд Louis Vuitton показывает свою коллекцию в Москве

Два года назад Фонду Louis Vuitton удалось впервые соединить поделенную между Эрмитажем и ГМИИ коллекцию Сергея Щукина и сотворить в своем выставочном пространстве в Булонском лесу выставку-сенсацию, побившую все рекорды посещаемости.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное