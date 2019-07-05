Политика

Зеленский произнес речь на русском языке в ДонбассеИзвестия 12:05

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Краматорске Донецкой области заговорил на русском, чтобы продемонстрировать, что этот язык не является запрещенным в Донбассе. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает «РИА Новости».
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