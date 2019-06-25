Политика
ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФГазета.Ru 18:39
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России. По ее словам, поправки о блокировке возвращения России поддержали лишь 52 парламентария.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Политика
Делегация Украины в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ попыталась прервать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который начал свою речь о Крыме на русском языке.
Обновлено в 17:42
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь от угона личный автомобиль.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается.
Обновлено в 13:00
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок
Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных винтовок отечественного производства ORSIS Т-5000.
Обновлено в 03:40
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено в 10:32
Космос
Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy
Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Экономика
ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном виде
Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам.
Обновлено в 13:55
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Политика
В Грузии заявили, что президент Польши готов помочь стране
В администрации президента Грузии заявили, что президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку Грузии и готовность помочь ей в проходящих процессах.
Обновлено в 17:39
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Общество
В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол.
Обновлено в 18:19
Происшествия
«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»
В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено в 10:52
Экономика
Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49