Политика

ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФГазета.Ru 18:39

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России. По ее словам, поправки о блокировке возвращения России поддержали лишь 52 парламентария.
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ПАСЕ отклонила более 200 поправок Украины к резолюции о возвращении России

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ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ

Газета.Ru18:39
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Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
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