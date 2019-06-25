ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФГазета.Ru 18:39

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в фейсбуке заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России. По ее словам, поправки о блокировке возвращения России поддержали лишь 52 парламентария.

ПАСЕ отвергла украинские поправки к резолюции о возвращении РФ

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