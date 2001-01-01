Политика
Зеленский проголосовал за «очень достойного человека» и дал первое «президентское» обещаниеРоссийский Диалог 04:25
Шоумен появился на избирательном участке в темном свитере и брюках. Пресса встретила его с юмором, сам Зеленский также шутил. Бросая бюллетень в урну, он отметил, что проголосовал "за очень достойного человека".
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Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко: «У меня была угроза выкидыша»
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине начались выборы президента страны
Примерно 30 тысяч избирательных участков в 8.00 открылись по всей Украине.
Обновлено в 04:03
Политика
Штаб кандидата в президенты угрожают взорвать на Украине
МВД Украины сообщило, что неизвестный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты страны в Чернигове.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Футбол
Слуцкий: «Разочарован результатом. „Витесс“ заслуживал большего»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат гостевого матча 27-го тура голландского чемпионата против «АДО Ден Хааг» (3:3).
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»
Тренерский штаб футбольного «Зенита» определился со стартовым составом на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Происшествия
Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште
Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
Обновлено в 06:27
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Посол США на Украине посетила избирательный участок в Киеве
Посол США на Украине Мари Йованович, которая входит в число международных наблюдателей на выборах президента Украины, посетила один из избирательных участков в центральном районе Киева.
Обновлено в 07:29
Единоборства
Макгрегор назвал Уолберга «актрисой» и вызвал его на бой
Боец ММА Конор Макгрегор в своем Twitter вызвал на поединок актера Марка Уолберга, причем в своем сообщении он назвал его «актрисой».
Обновлено в 05:54
Политика
«Открытая Россия» решила самоликвидироваться
В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Общество
Александр Друзь ушёл на пенсию
Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко
Обновлено в 06:29
Политика
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний
Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Кино
Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» в стиле Симпсонов
Шоумен Стас Барецкий анонсировал выход мультипликационной версии фильма «Брат-3» в стиле Симпсонов.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Политика
МВД Украины: Получено 151 заявление о нарушениях на выборах президента
Министерство внутренних дел Украины сообщает о получении 151 заявления о нарушениях избирательного процесса в ходе выборов президента Украины.
Обновлено в 04:58