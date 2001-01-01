Зеленский проголосовал за «очень достойного человека» и дал первое «президентское» обещаниеРоссийский Диалог 04:25

Шоумен появился на избирательном участке в темном свитере и брюках. Пресса встретила его с юмором, сам Зеленский также шутил. Бросая бюллетень в урну, он отметил, что проголосовал "за очень достойного человека".

Зеленский проголосовал за «очень достойного человека» и дал первое «президентское» обещание

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