Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп ЭминемаURA.Ru 05:04

По просьбе журналистов кандидат в президенты напел на английском несколько фраз из произведений рэпера. Зеленский сообщил, что с избирательного участка отправится в свой выборный штаб к команде, передает РЕН ТВ.

Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп Эминема

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