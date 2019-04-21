Политика

Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп ЭминемаURA.Ru 05:04

По просьбе журналистов кандидат в президенты напел на английском несколько фраз из произведений рэпера. Зеленский сообщил, что с избирательного участка отправится в свой выборный штаб к команде, передает РЕН ТВ.
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Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

РБК06:40

Зеленский проголосовал и зачитал рэп

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Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп Эминема

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Начало второго тура выборов президента Украины не обошлось без нарушений

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Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп

Комсомольская правда04:31
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Эминем
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Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа...
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