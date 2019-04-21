Политика
Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп ЭминемаURA.Ru 05:04
По просьбе журналистов кандидат в президенты напел на английском несколько фраз из произведений рэпера. Зеленский сообщил, что с избирательного участка отправится в свой выборный штаб к команде, передает РЕН ТВ.
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Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
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Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
ЦИК: украинцы голосуют активнее во втором туре, чем в первом
Граждане Украины активнее голосуют на выборах президента страны во втором туре, чем это было во время первого - 45,94% против 45,11% (данные на 15:00).
Обновлено в 08:40
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП
Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.
Обновлено в 09:35
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Слепышева за удар соперника ногой
Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Антон Слепышев оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги за удар ногой соперника, сообщает 21 апреля официальный сайт лиги.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Общество
Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги
Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере
Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Космос
В «Роскосмосе» записали настоящую музыку звезд
Телестудия госкорпорации «Роскосмос» опубликовала запись звуков, издаваемых пульсарами — быстро вращающимися нейтронными звездами.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Ислам Махачев победил Армана Царукяна
Махачев одержал победу решением судей по результатам 3-х раундов. UFC Fight Night 149 является 2-м турниром, прошедшим на территории РФ.
Обновлено вчера в 15:50