Политика

Зеленский проголосовал и зачитал рэпLenta.ru 04:54

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на президентских выборах.
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Появились видео с пожеланиями Зеленского и Порошенко после голосования

РБК06:28

Начало второго тура выборов президента Украины не обошлось без нарушений

ТАСС06:08

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

РИА Новости04:26

Зеленский проголосовал и зачитал рэп

Lenta.ru04:54

Зеленский исполнил рэп возле избирательной урны

News.ru04:43

Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп Эминема

URA.Ru05:04

Зеленский проголосовал и спел на выборах президента Украины

Газета.Ru04:25
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Спорт

Гимнастка Солдатова победила в многоборье на этапе КМ в Узбекистане

Обновлено вчера в 10:04
Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

Обновлено в 01:00
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Происшествия

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

Обновлено в 05:18
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Футбол

Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»

Обновлено вчера в 17:06
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Политика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Александр Гобозов перестал видеться с сыном

Обновлено в 03:18
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Политолог Михеев рассказал, как Россия обнуляет «американскую мечту» о войне с РФ без жертв

США мечтают воевать с Россией без человеческих жертв, но в ядерной войне "американская мечта" обнулится.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Политика

Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

Обновлено в 04:05
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Футбол

Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»

Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола.
Обновлено в 05:27
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 03:55
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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