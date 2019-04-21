Зеленский проголосовал и зачитал рэпLenta.ru 04:54

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на президентских выборах.

Политика Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Политика Белоруссия временно ограничила экспорт нефти Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

Общество Умер телеведущий и диктор Михаил Быков Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Политика Украинский министр прокомментировала выборы строчкой из нацистского гимна Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун проголосовала на выборах, сообщив об этом в соцсетях словами «Украина превыше всего», что является калькой гимна Веймаровской республики и Третьего рейха Deutschland uber alles, сообщают украинские СМИ.

Авто Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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