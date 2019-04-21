Зеленский проголосовал и зачитал рэпLenta.ru 04:54

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на президентских выборах.

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Авто Aston Martin представил юбилейные версии модели Vantage Чтобы отпраздновать сотрудничество с итальянской компанией, Aston Martin выпускает особую версию своего автомобиля – речь идет о Vantage V12 Zagato Heritage Twins.

Политика Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.

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