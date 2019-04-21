Политика

Зеленский проголосовал и зачитал рэпLenta.ru 04:54

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на президентских выборах.
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Леонид Кравчук: Первое - чтобы не было войны

Комсомольская правда07:50

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины под Eminem

Московский Комсомолец04:20

Начало второго тура выборов президента Украины не обошлось без нарушений

ТАСС06:08

Зеленский проголосовал и зачитал рэп

Lenta.ru04:54

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

РИА Новости04:26

Зеленский проголосовал и спел на выборах президента Украины

Газета.Ru04:25

Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

РБК06:40
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 11:45
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Авто

Aston Martin представил юбилейные версии модели Vantage

Чтобы отпраздновать сотрудничество с итальянской компанией, Aston Martin выпускает особую версию своего автомобиля – речь идет о Vantage V12 Zagato Heritage Twins.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины

Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.
Обновлено в 09:15
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Обновлено в 11:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено в 12:13
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Общество

Россиян ждут рекордно длинные выходные на майские праздники

В начале мая россияне получат возможность отдохнуть на длинных праздничных выходных, при этом следующая возможность сделать перерыв в работе на такой продолжительный срок появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 02:46
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника

Обновлено вчера в 16:20
Авто

5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом

Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео

В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Обновлено в 12:07
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.
Обновлено в 08:43
Здоровье

Врачи назвали самый полезный для печени фрукт

Обновлено в 01:19
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Технологии

Баг в Dota 2 позволяет моментально доставить Gem в любую точку карты

Обновлено в 11:05
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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