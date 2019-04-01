Политика

Зеленский лидирует на выборах президента УкраиныРИА Новости вчера в 15:47

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней. Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,65 процента голосов избирателей.
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Меж двух «марионеток»: от чего зависит окончательный выбор Украины

РБК11:30

«Украинцы хотят продолжения этого шоу» // Зарубежные СМИ об итогах первого тура президентских выборов на Украине

Коммерсантъ08:24

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Известия12:14

Зеленский сохраняет лидерство на выборах после обработки 85% протоколов

РИА Новости09:21

Центризбирком Украины обработал 90% бюллетеней на выборах президента

RT на русском11:42

Шоумен Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины

Эхо Москвы10:30

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента после обработки 10% бюллетеней, Порошенко — второй

Дождьвчера в 19:01
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Технологии

«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом

Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Музыка

Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия

СК возбудил дело после крушения самолета c акционером S7

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина

Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено в 12:08
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко

Обновлено в 12:01
Экономика

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Сбербанк России приобретет 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 07:38
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского

Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Политика

Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах

"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

Сегодня, 1 апреля, начинается весенний призыв граждан на службу в Вооруженные силы РФ.
Обновлено в 03:08
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Происшествия

Шесть воспитанников самарского детсада госпитализированы с гепатитом

В детском саду №306 в Самаре шесть детей заболели гепатитом.
Обновлено в 03:29
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Футбол

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.
Обновлено в 07:13
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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