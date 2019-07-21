Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»Российская газета вчера в 22:31

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина". На видео, опубликованном в YouTube, видны ржавые конструкции, облезлая краска и полное запустение на борту корабля.
Читать в источнике
Обсудить79

Подробнее о событии

"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"

РИА Новости08:40

«Украина» заржавела и никуда не поплывет

Комсомольская правда05:55

Зеленский поделился видео с кошмарным состоянием крейсера «Украина»

Газета.Ru05:48

В России раскрыли причину плачевного состояния крейсера «Украина»

URA.Ru04:36

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

RT на русскомвчера в 23:26

Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБКвчера в 22:22

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ruвчера в 19:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Обновлено в 09:07
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по Первомайску

Обновлено вчера в 14:14
Футбол

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Происшествия

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Транспорт

На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации

Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Кино

«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Здоровье

Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога

Листль отмечает и тот факт, что проблемы с зубами чаще возникают у людей с низким уровнем образования.
Обновлено в 09:26
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Обновлено в 05:53
Авто

За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше

На текущий момент в России насчитывает 3 376 официальных дилерских центров, специализирующихся на продаже и обслуживании автомобилей.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 08:33
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Общество

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Космос

Рогозин рассказал, что робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

Обновлено в 08:33
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ

Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Политика

ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США

Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное