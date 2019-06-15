Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
Обновлено 13 июня в 12:40
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
Канада разгромила Мартинику на Кубке КОНКАКАФ
В матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Канады обыграла команду Мартиники (4:0). В составе победителей отличились Джонатан Дэвид (дважды), Джуниор Хойлетт и Скотт Арфилд.
Обновлено в 22:04
Космос
С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников
На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Наука
Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия
Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду
Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.
Обновлено в 17:36
Политика
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Экономика
ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Глава ЦБ РФ посоветовала специалистам, занимающимся данным вопросом, изучить преимущества цифровой валюты над другими способами оплаты, например, системой быстрых платежей.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Экономика
Бывших военных научат вести частный бизнес
"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Здоровье
Исследователи выяснили опасность для здоровья офисной работы
Специалисты британского общества Mind провели опрос и выяснили, что свою работу большинство людей воспринимают как главный стресс.
Обновлено в 21:40
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено в 21:00
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48