Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Между струйками: Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РЕН ТВ21:22

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Вести.Ru17:01

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новости16:38

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русском16:41

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ru16:35

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известия15:48

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ru15:16
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Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

Обновлено 13 июня в 12:40
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол

Канада разгромила Мартинику на Кубке КОНКАКАФ

В матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Канады обыграла команду Мартиники (4:0). В составе победителей отличились Джонатан Дэвид (дважды), Джуниор Хойлетт и Скотт Арфилд.
Обновлено в 22:04
Космос

С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников

На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 21:34
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Наука

Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия

Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия

Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду

Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.
Обновлено в 17:36
Политика

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 21:39
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Экономика

ЦБ РФ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава ЦБ РФ посоветовала специалистам, занимающимся данным вопросом, изучить преимущества цифровой валюты над другими способами оплаты, например, системой быстрых платежей.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено в 17:42
Экономика

Бывших военных научат вести частный бизнес

"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Кино

В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»

Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Происшествия

В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками

В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Здоровье

Исследователи выяснили опасность для здоровья офисной работы

Специалисты британского общества Mind провели опрос и выяснили, что свою работу большинство людей воспринимают как главный стресс.
Обновлено в 21:40
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено в 21:00
Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Обновлено в 19:59
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено в 18:49
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Обновлено в 12:22
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено в 10:32
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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