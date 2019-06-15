Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Вести.Ru17:01

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ru15:16

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новости16:38

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ru16:35

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известия15:48

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русском16:41

Видео: Зеленский порезвился в фонтане в Мариуполе

РЕН ТВ14:06
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В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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