Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Наука
Исследование: один день сбоя GPS обойдется в 1 миллиард долларов
В случае какого-либо неблагоприятного события, ведущего к широкомасштабному отключению GPS, по оценкам исследования, расходы составят примерно 1 миллиард долларов в день, хотя исследователи отмечают, что это примерная оценка.
Обновлено в 11:36
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
В Анталье в результате аварии с участием микроавтобуса, перевозившего туристов, пострадали двое россиян.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Экономика
Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT
В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Экономика
Арендаторы расхватали магазины и офисы
В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:24
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Обновлено в 01:20
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:58
Политика
AP: в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Мадуро
Ряд стран ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также примерно десятка официальных лиц в республике.
Обновлено в 20:05
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Единоборства
Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
Обновлено в 02:58