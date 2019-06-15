Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке
Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Политика
Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией
Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Здоровье
Эксперты советуют худеть летом из-за меньшего чувства голода
Эксперты по питанию из Великобритании советуют худеть летом, так как в это время года меньше чувство голода.
Обновлено в 05:38
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Политика
Соболь поблагодарила Федермессер за отказ баллотироваться в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь поблагодарила основателя фонда «Вера» Анну Федермессер за то, что та отказалась участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол
Анюков станет тренером в «Зените»
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз
Обновлено в 15:11
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Общество
Проезд по ЗСД в День ВМФ сделают бесплатным
Согласно опубликованной информации, администрация Северной столицы провела заседание и приняла решение объявить бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 28 июля 2019 года.
Обновлено в 12:27