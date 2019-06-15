Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

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Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ru15:16

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новости16:38

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ru16:35

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известия15:48

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русском16:41

Видео: Зеленский порезвился в фонтане в Мариуполе

РЕН ТВ14:06
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В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Шредер признал законным воссоединение Крыма с Россией

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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Эксперты по питанию из Великобритании советуют худеть летом, так как в это время года меньше чувство голода.
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Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

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Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
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Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

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Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
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Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
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Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
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Согласно опубликованной информации, администрация Северной столицы провела заседание и приняла решение объявить бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 28 июля 2019 года.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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