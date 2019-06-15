Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости вчера в 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

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