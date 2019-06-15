Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости вчера в 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено 14 июня в 05:24
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Технологии
В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Виктор Логинов: «Сосиски, я по вам скучаю!»
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
Сорокин: надеемся на облегчение процедуры выдачи виз для болельщиков
Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин рассказал о визах для российских болельщиков на Евро-2020.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено вчера в 06:08
Гаджеты
Появились качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено вчера в 21:00
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Елена Корикова без макияжа нарвалась на комплименты
Без косметики Корикова выглядит совсем не так, как с макияжем, но поклонники все равно завалили ее комплиментами.
Обновлено вчера в 12:52