Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости вчера в 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новостивчера в 16:38

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Вести.Ruвчера в 17:01

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русскомвчера в 16:41

Между струйками: Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РЕН ТВвчера в 21:22

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ruвчера в 16:35

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известиявчера в 15:48

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ruвчера в 15:16
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Политика

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса

На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено 14 июня в 05:24
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В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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Происшествия

На авиашоу в Польше разбился Як-52

В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
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Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин рассказал о визах для российских болельщиков на Евро-2020.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

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Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Срок задержания 15-летнего юноши, подозреваемого в убийстве матери, продлили на 72 часа, сообщает ТАСС в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
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Политика

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня, относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов 6 сентября, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
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Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено вчера в 17:06
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Renault Arkana: важная информация о новинке

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Появились качественные изображения iPhone XR 2019

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал рендеры грядущего iPhone XR 2019 года.
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Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
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«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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