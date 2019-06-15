Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости вчера в 16:38
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Православные отмечают праздник Святой Троицы
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду.
Обновлено вчера в 05:39
Футбол
Стали известны номинанты на награду Golden Boy
Среди прочего в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира (не старше 21 года) вошли голкипер «Реала» Андрей Лунин, защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
Обновлено в 01:11
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Почему на Украине резко подорожали огурцы
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
«Укртрансгаз» предупредил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщил, что из-за дефицита средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственных нужд.
Обновлено 14 июня в 16:02
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество
В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Хоккей
На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек
Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Здоровье
27 тысяч человек отмечают сегодня в регионе День медработника
День медицинского работника отмечают сегодня, 16 июня, в третье воскресенье месяца.
Обновлено вчера в 23:01
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей
Создатели видео вдохновлялись сценами из роликов с испытаниями подобных роботов, которые проводят их создатели из компании Boston Dynamics.
Обновлено вчера в 19:02