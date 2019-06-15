Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в МариуполеРИА Новости вчера в 16:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Соответствующее видео размещено на YouTube. Глава государства выступил с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру.
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Между струйками: Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РЕН ТВвчера в 21:22

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известиявчера в 15:48

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

RT на русскомвчера в 16:41

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РИА Новостивчера в 16:38

Зеленский порезвился в фонтане

Lenta.ruвчера в 16:35

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Вести.Ruвчера в 17:01

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ruвчера в 15:16
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Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

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Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
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Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
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В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено вчера в 14:44
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Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
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Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
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День медицинского работника отмечают сегодня, 16 июня, в третье воскресенье месяца.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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