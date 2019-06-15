Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в МариуполеГазета.Ru 01:25
Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости". Видео, сделанное в ходе его визита, было размещено в сети.
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Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход
В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию на соревнованиях по картингу в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:09
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Гороскоп на 15 июня: День обещает быть непредсказуемым, но успешным
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным.
Обновлено 14 июня в 19:00
Политика
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов
"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
Обновлено в 01:09
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Автоспорт
Сегодня стартует легендарный марафон «24 часа Ле-Мана»
Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" завершит суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает ТАСС.
Обновлено 14 июня в 23:15
Футбол
Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»
Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме
Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Политика
Трамп пообещал США крах, если его не переизберут
Президент США Дональд Трамп пообещал американской экономики катастрофические последствия, если его кандидатура не будет переизбрана в следующем году.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Обновлено 14 июня в 12:29
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Энергетика
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля
Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене.
Обновлено в 02:30