Политика

Зеленский пробежал через фонтан в МариуполеГазета.Ru 03:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по фонтану в ходе визита в Мариуполь. Это произошло после выступления на Театральной площади около Драматического театра. Вместе с главой государства между бьющими из земли струями воды пробежали несколько сотрудников его охраны.
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Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

Газета.Ru03:38

Между струйками: Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

РЕН ТВвчера в 21:22

Зеленский сбежал от мариупольцев через работающий фонтан

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Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе

РИА Новостивчера в 16:38

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