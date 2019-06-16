Зеленский пробежал через фонтан в МариуполеГазета.Ru 03:38

Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по фонтану в ходе визита в Мариуполь. Это произошло после выступления на Театральной площади около Драматического театра. Вместе с главой государства между бьющими из земли струями воды пробежали несколько сотрудников его охраны.

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

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