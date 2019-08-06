Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Lenta.ru 11:29
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
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Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша.
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Индия отменила особый статус Джамму и Кашмира
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве
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Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
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Армия и оружие
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До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Общество
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В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
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Обновлено в 02:19
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
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Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
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Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Обновлено в 13:59
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
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Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Глюкоза рассказала правду о разводе с мужем
Российская певица Глюкоза прокомментировала слухи о ее разводе с супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 14:28
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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
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Футбол
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Обновлено в 14:29
Футбол
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Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Здоровье
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28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
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В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США
Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27