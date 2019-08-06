Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Lenta.ru 11:29

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
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Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

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Зеленский выступил с обращением к Путину, Меркель и Макрону

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Эксперт: экстренного саммита «нормандской четверки» по желанию Зеленского не будет

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Зеленский призвал ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

Коммерсантъ13:38

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

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Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»

RT на русском11:18

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

РИА Новости11:07
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
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Жена Никиты Белых подала на развод

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Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью

Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша.
Обновлено в 15:04
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

Индия отменила особый статус Джамму и Кашмира

Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Москве

Обновлено в 14:54
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Жена Реввы «рассекретила» Наталью Бардо и Марюса Вайсберга

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Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили годовщину расставания

11 августа 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что решила развестись со своим супругом Владом Соколовским, которому меньше года назад родила дочь.
Обновлено в 02:19
Наука

Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас

Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Общество

Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Происшествия

Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели

Обновлено в 14:26
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:59
Экономика

Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом

Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Спорт

13-летняя ученица Тутберидзе Валиева чисто исполнила четверной тулуп

Обновлено в 09:20
Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Теннис

Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Глюкоза рассказала правду о разводе с мужем

Российская певица Глюкоза прокомментировала слухи о ее разводе с супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области

Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов

На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».
Обновлено в 14:29
Футбол

«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса

Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Здоровье

Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком

28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Политика

В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США

Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27
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