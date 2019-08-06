Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Футбол ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона» Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".

Игры Игра Journey неожиданно вышла на iOS Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Экономика Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.

Интернет Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.

Армия и оружие Армейские международные игры приковывают внимание Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.

Политика Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

Спорт Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.

Происшествия Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.

Экономика Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос совершил еще одну продажу акций компании, в результате чего общий объем проданных им бумаг Amazon за пять дней достиг почти $3 млрд.

Хоккей «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» на Sochi Hockey Open В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.

Политика Дональд Трамп попал под расстрел Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.

Здоровье Медики рассказали о противопоказаниях для употребления зеленого лука Медики рассказали, людям с какими заболеваниями противопоказано употребление зеленого лука.

Авто Авторынок продолжил сокращаться По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 2,4%, до почти 140 тыс. штук.