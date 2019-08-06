Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Lenta.ru 11:29
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
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