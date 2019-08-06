Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском форматеГазета.Ru вчера в 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу. При этом он обвинил в срыве перемирия именно ополченцев.
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