Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском форматеГазета.Ru вчера в 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу. При этом он обвинил в срыве перемирия именно ополченцев.
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