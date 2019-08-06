Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Газета.Ru 16:11
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры. Заявление политика стало реакцией на гибель четырех украинских военных в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено в 18:16
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено в 08:00
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Советы врача авиапассажирам: поешьте перед полетом, пейте томатный сок и не смотрите в иллюминатор
Полеты один - два раза в год не наносят серьезного ущерба здоровью, но два и более перелетов каждый месяц уже увеличивают риски для организма.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено в 20:42
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Названы девять причин отказаться от потребления соли
По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве
Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика
В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения
По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Происшествия
СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03