Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Газета.Ru 16:11

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры. Заявление политика стало реакцией на гибель четырех украинских военных в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Lenta.ru11:29

Эксперт: экстренного саммита «нормандской четверки» по желанию Зеленского не будет

ТАСС13:44

Зеленский торопит встречу нормандской четверки

Национальная служба новостей12:27

Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

РБК12:00

Зеленский призвал ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

Коммерсантъ13:38

Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки»

RT на русском11:18

Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»

РИА Новости11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США

Обновлено в 18:16
Политика

США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле

Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада

За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Транспорт

В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился

Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено в 08:00
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Советы врача авиапассажирам: поешьте перед полетом, пейте томатный сок и не смотрите в иллюминатор

Полеты один - два раза в год не наносят серьезного ущерба здоровью, но два и более перелетов каждый месяц уже увеличивают риски для организма.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске

По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено в 20:42
Хоккей

Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Наука

Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию

Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Здоровье

Названы девять причин отказаться от потребления соли

По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве

Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Здоровье

Медики: Старение организма начинается с пяток

Обновлено в 00:58
Происшествия

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика

В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения

По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 03:26
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Происшествия

СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске

Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Политика

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Общество

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное