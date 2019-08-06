Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Газета.Ru 16:11

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры. Заявление политика стало реакцией на гибель четырех украинских военных в Донбассе.
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