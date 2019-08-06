Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»Газета.Ru 16:11
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры. Заявление политика стало реакцией на гибель четырех украинских военных в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:31
Политика
Генпрокурор Украины пожаловался на 15 уголовных дел против него
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что регулярно ходит на допросы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Обновлено в 15:29
Футбол
Аленичев удивлен тем, что «Спартак» отпустил Зе Луиша в «Порту»
Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку.
Обновлено в 14:20
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Обновлено в 11:09
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро
США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Обновлено в 10:44
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Человеческий скелет обнаружили на территории детского сада в Москве
Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.
Обновлено в 11:11
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено в 13:47
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Apple Card: Apple выпустил свою кредитную карту
Чтобы получить карту, пользователям необходимо подать заявку через приложение «Кошелек»("Wallet") на своем iPhone и заполнить основную информацию: имя, дату рождения, уровень дохода и последние четыре цифры номера социального страхования США.На сайте Apple написано, что пользователи карты будут получать кэшбэки за покупки обратно на карту.
Обновлено в 11:54
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
Обновлено в 14:50
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Экономика
«Еврохим» получил денежный поток
Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%).
Обновлено в 15:39
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Более половины россиян опасаются ядерной войны
Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено в 10:49
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Здоровье
О многих болезнях может сказать шум в ушах
В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:22
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00