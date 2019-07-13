Политика
Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы УкраиныИнтерфакс 14:54
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.
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Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
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Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Георгий Джикия: «Судейство в матче было хорошим»
Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.
Обновлено в 15:06
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Экономика
ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет
Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
Компания отмечает, что уже отправила свежий BIOS производителям материнских плат и ожидает, что обновление доберётся до пользователей в ближайшие дни: возможно, уже в начале следующей недели.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 04:27
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь
Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
Обновлено в 13:12