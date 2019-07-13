Политика

Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы УкраиныИнтерфакс 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

РИА Новости08:31

Опубликовано видео, как Зеленский отчитал главу фискальной службы

РЕН ТВ09:03

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уволиться

Газета.Ru10:34

Зеленский потребовал отставки главы фискальной службы Украины

РБК10:07

Зеленский потребовал от врио главы ГФС покинуть пост

RT на русском08:24

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Коммерсантъ07:40

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

ТАСС06:16
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