Политика
Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволитьсяRT на русском 17:42
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. Об этом говорится на сайте главы Украины.
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Футбол
«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России
Обновлено в 14:05
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Наука
Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма
Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Наука
Ученые изучили мифы о глобальном потеплении
Один из наиболее популярных мифов гласит, что ранее глобальное потепление уже было на Земле, а потому происходящий процесс является вполне естественным.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Тетя избитой в Ингушетии девочки задержана
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика
АНО «Россия – страна возможностей» запустит конкурс молодых педагогов
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что конкурс для отбора и поддержки молодых учителей со всей России появится в линейках проектов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия страна возможностей».
Обновлено в 11:45
Гаджеты
Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел»
Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.
Обновлено в 19:02
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Путешествия
Donya-e Eqtesad (Иран): ступив на льды великого Байкала… Впечатления иранских туристов (Donya-e Eqtesad)
Туристические группы не только обедали здесь: они также знакомились, общались друг с другом, обменивались впечатлениями, руководители и гиды групп давали необходимые советы — на что следует обращать особое внимание, гуляя по Байкалу, и что еще необходимо обязательно посетить.
Обновлено в 17:15
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре
Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено в 13:55
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова
Обновлено в 18:32
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика
В МИДе отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
Накануне стало известно, что в ходе недавнего визита в Париж глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил «Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 06:57
Наука
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34