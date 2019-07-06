Политика

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволитьсяRT на русском 17:42

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. Об этом говорится на сайте главы Украины.
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Зеленский обратился к главам четырёх таможен с призывом покинуть свои должности

Life.ru19:00

Зеленский вынудил уволиться глав четырех таможен на Украине

Известия16:40

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

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Зеленский попросил покинуть должности глав четырех таможенных служб

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Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

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Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Газета.Ru11:23

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Московский Комсомолец11:02
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Футбол

«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России

Обновлено в 14:05
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Наука

Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма

Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Наука

Ученые изучили мифы о глобальном потеплении

Один из наиболее популярных мифов гласит, что ранее глобальное потепление уже было на Земле, а потому происходящий процесс является вполне естественным.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Тетя избитой в Ингушетии девочки задержана

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Музыка

Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе

Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено в 13:21
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Политика

АНО «Россия – страна возможностей» запустит конкурс молодых педагогов

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что конкурс для отбора и поддержки молодых учителей со всей России появится в линейках проектов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия страна возможностей».
Обновлено в 11:45
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

Обновлено в 02:05
Гаджеты

Анонс Windows 1.0 от Microsoft оказался рекламой «Очень странных дел»

Около недели назад компания Microsoft на своем сайте разместила промо-ролик, на котором продемонстрировала "абсолютно новую" операционную систему Windows 1.0.
Обновлено в 19:02
Политика

Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины

Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Путешествия

Donya-e Eqtesad (Иран): ступив на льды великого Байкала… Впечатления иранских туристов (Donya-e Eqtesad)

Туристические группы не только обедали здесь: они также знакомились, общались друг с другом, обменивались впечатлениями, руководители и гиды групп давали необходимые советы — на что следует обращать особое внимание, гуляя по Байкалу, и что еще необходимо обязательно посетить.
Обновлено в 17:15
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.
Обновлено в 13:55
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова

Обновлено в 18:32
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика

В МИДе отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

Накануне стало известно, что в ходе недавнего визита в Париж глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил «Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 06:57
Наука

Космос не повлиял на смертность космонавтов

Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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