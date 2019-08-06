Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»РИА Новости 11:07
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
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Кино
Как убийство Шэрон Тейт изменило США
Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.
Обновлено в 14:49
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Хоккей
«Сочи» обыграл олимпийскую сборную России
У проигравших отметился Кирилл Марченко (46). Ранее Сочи обыграл с одинаковым счетом 2:1 рижское Динамо и СКА.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии
Министр обороны Соединенных штатов Америки Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 09:29
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Общество
Лишение родительских прав за митинг станет опасным прецедентом
Лишать прав родителей за участие в митинге может быть опасно, сообщает DEITA.
Обновлено в 12:31
Политика
Индия решила отменить особый статус Кашмира
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Общество
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Политика
Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Обновлено в 05:24
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Политика
Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии
В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 04:45
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено в 06:36
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
Обновлено в 17:12
Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено в 12:18
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Музыка
На концерте Rammstein в Риге загорелись декорации
На концерте известной своими огненными шоу немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Во Львовской области 10 человек отравились на поминках
Во Львовской области на поминках отравились 10 человек. Об этом 6 августа сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 17:41
Кино
Disney выпустит книгу рецептов «Звёздных войн»
Кулинарную книгу с рецептами вымышленных блюд межгалактической кухни из кинофраншизы «Звёздные войны» выпустит студия Disney.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42