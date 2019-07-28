Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогуИзвестия 08:46
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу. Сообщение он оставил в Twitter 28 июля. При этом в твите украинский лидер упомянул некое государство Киевская Русь – Украина, которого никогда не существовало.
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Общество
Соловьев выразил соболезнования родным и близким Владимира Кара-Мурзы
Журналист Владимир Соловьев опубликовал новую запись в своем Instagram, в которой выразил соболезнования родным и близким российского журналиста Владимира Кара-Мурзы, скончавшегося сегодня, 28 июля.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Умерла озвучивавшая Минни-Маус актриса
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Политика
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский потребовал от Авакова уволить главу днепропетровской полиции
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю.
Обновлено вчера в 10:52
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии
Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США
Сверхсекретный объект Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Происшествия
Сотрудница почты в Петербурге умерла на рабочем месте
Сотрудницу отделения «Почты России» в Московском районе нашли мертвой на рабочем месте, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пожар произошел на газопроводе в Коми
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:26
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Пародия на Майли Сайрус: Седокова продемонстрировала высунутый язык
Напомним, позирование с высунутым языком является отличительной чертой американской певицы Майли Сайрус.
Обновлено в 06:41
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Хоккей
СКА объявил состав на матч с «Химиком»
СКА в официальном «твиттере» объявил состав на матч с «Химиком», который проходит в Новогорске.
Обновлено в 04:10
Религия
В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
Обновлено в 05:45