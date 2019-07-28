Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогуИзвестия 08:46
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу. Сообщение он оставил в Twitter 28 июля. При этом в твите украинский лидер упомянул некое государство Киевская Русь – Украина, которого никогда не существовало.
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Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Музыка
Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ
На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 02:14
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
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В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии
На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 млн рублей
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Авто
Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х
В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Здоровье
На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Футбол
Переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в «Цзянсу Сунин». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, переговоры с китайским клубом сорвались.
Обновлено в 08:43
Теннис
Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Гамбурге
Титул турнира в Гамбурге стал для Басилашвили первым в сезоне и третьим в карьере, принеся ему $354,845 призовых и 500 очков рейтинга.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков похулиганили на фестивале «Жара»
Певица и телеведущая Юлия Ковальчук выложила в Instagram фото со своего выступления на фестивале «Жара».
Обновлено в 07:22
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат АКБ на 4500 мАч
По словам источника, Samsung готовит смартфоны Galaxy R3 и R5, о которых известно лишь то, что они получат аккумуляторы ёмкостью 4500 мАч.
Обновлено в 10:07
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00