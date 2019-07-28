Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогуИзвестия 08:46
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу. Сообщение он оставил в Twitter 28 июля. При этом в твите украинский лидер упомянул некое государство Киевская Русь – Украина, которого никогда не существовало.
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