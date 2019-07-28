Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

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