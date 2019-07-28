Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Жертвами непогоды в Италии стали три человека Три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию после длительного периода жары с аномально высокими температурами.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Армия и оружие Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.

Автоспорт Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Здоровье В Индии родился ребенок-русалка По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.

Происшествия На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.

Армия и оружие В Петербурге завершился главный военно-морской парад Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 3s со встроенным модемом 5G выйдет в августе, а Mi Mix 3 подешевеет В коде смартфонов Xiaomi содержится указание на срок выпуска: к примеру, Mi MIX 2S, обозначенный кодом M1803D5XE, вышел в марте 2018 года (18 в индексе — указывает на год, 03 — месяц), а M1908F1XE, стало быть, выйдет уже в августе.

Шоу-бизнес Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.

Футбол Клопп признан тренером года в Германии, Ройс — лучшим игроком Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года в Германии по версии спортивных журналистов, полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс — лучшим футболистом.

Музыка Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Происшествия В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

Футбол «Зенит» победил «Оренбург» в выездном матче Матч проходил в рамках третьего тура российской премьер-лиги и закончился со счетом 2:0.

Экономика В Сураже Брянской области построят завод за 10 млрд рублей В Сураже Брянской области предприятие «Пролетарий» в ближайшие два года построит завод за 10 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Футбол Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.